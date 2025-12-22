INFORMACIÓNTV

San Juan de Alicante celebró su Feria de Navidad el pasado fin de semana

La Feria de Navidad de San Joan d’Alacant se celebró del 19 al 21 de diciembre en la Avenida de la Rambla, llenando el municipio de luz, ambiente festivo y propuestas para toda la familia. Durante tres días, vecinos y visitantes disfrutaron de un mercado navideño con artesanía, gastronomía y alimentación artesanal, además de actividades como la casita de Papá Noel, talleres infantiles, animación, karaoke y un Belén gigante, en un espacio decorado e iluminado especialmente para la ocasión. El evento volvió a convertirse en un punto de encuentro navideño, reforzando la vida social y comercial del municipio.