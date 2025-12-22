INFORMACIÓNTV

Así será el tiempo mañana, 23 de diciembre, en la provincia de Alicante

Mañana será una jornada con cielo nuboso. No se descartan precipitaciones débiles y dispersas. La cota de nieve subirá de 600-800 m a primeras horas hasta 1000-1200 m al final del día. Temperaturas en ligero ascenso. Heladas débiles y locales en zonas del interior. Viento moderado del noroeste, disminuyendo a flojo al final de la tarde; hay probabilidad de rachas muy fuertes en puntos expuestos del interior durante la primera mitad del día.