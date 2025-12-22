Secciones

Es noticia
Millones en la provinciaLotería EldaTercer Premio AlicanteSorteo TorreviejaLotería OrihuelaPremio AlcoySorteo en directoComprobar Lotería de Navidad
instagramlinkedin
Así será el tiempo mañana, 23 de diciembre, en la provincia de Alicante

Así será el tiempo mañana, 23 de diciembre, en la provincia de Alicante

INFORMACIÓNTV

Así será el tiempo mañana, 23 de diciembre, en la provincia de Alicante

INFORMACIÓNTV

RRSS WhatsAppCopiar URL

Mañana será una jornada con cielo nuboso. No se descartan precipitaciones débiles y dispersas. La cota de nieve subirá de 600-800 m a primeras horas hasta 1000-1200 m al final del día. Temperaturas en ligero ascenso. Heladas débiles y locales en zonas del interior. Viento moderado del noroeste, disminuyendo a flojo al final de la tarde; hay probabilidad de rachas muy fuertes en puntos expuestos del interior durante la primera mitad del día.

TEMAS

Tracking Pixel Contents