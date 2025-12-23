INFORMACIÓNTV

El economista Antonio Rodríguez explica cómo invertir el premio de la lotería de Navidad

La lotería de Navidad ha repartido más de 45 millones de euros en la provincia. Un tercer premio, un cuarto y varios quintos han regado de ilusión y alegría la región alicantina, pero una vez afortunado, suelen surgir dudas: ¿cuándo y cómo cobrarlo?, ¿cómo tributa?, ¿qué debemos hacer con el dinero?, ¿merece la pena ahorrarlo o invertirlo? Y, sobre todo, si es compartido ¿cómo debemos cobrarlo? Cuestiones que nos hemos preguntado en InformaciónTV y que hemos trasladado a fuentes expertas como Antonio Rodríguez, miembro de la junta del Colegio de Economistas de Alicante, que nos acompaña en “La Entrevista”.