INFORMACIÓNTV

Previsión meteorológica para este fin de semana 27 y 28 de diciembre

La Agencia Estatal de Meteorología prevé un cielo poco nuboso con posibles precipitaciones débiles al final del sábado, y que aumentarán el domingo. El sábado, el viento será flojo de componente oeste, cambiando a partir de mediodía a componente este y será moderado en el litoral. Las temperaturas se mantendrán sin cambios y sufrirán un ligero descenso en algunos puntos. En cuanto a la jornada del domingo, tendremos viento moderado del este y noreste en litoral; y en el interior será flojo de componente este y norte. Las temperaturas ascenderán ligeramente.