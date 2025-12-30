INFORMACIÓNTV

ASAJA Alicante hace un balance anual agridulce del sector ganadero

Asaja Alicante ha hecho un balance de un año en el que el sector ganadero ha visto las dos caras de la moneda: el aumento de la producción y la mejora de los precios frente al aumento de los costes y al abandono de ciertas zonas que permiten la colonización de otras especies. A pesar de ello, coinciden en que el problema central sigue siendo un relevo generacional que no llega y en que dependen de las decisiones de Bruselas en cuanto a las perspectivas hacia 2026.