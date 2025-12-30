Secciones

Así será el tiempo el último día del año 2025 en la provincia de Alicante

El último día del año nos recibirá con un cielo poco nuboso o despejado con intervalos de nubes bajas en general; por la tarde, nubes medias en litorales sin descartar chubascos en el litoral norte. Temperaturas mínimas con cambios ligeros y máximas en descenso ligero. Heladas débiles en puntos del interior. En el litoral sur, viento del noroeste moderado amainando a flojo al final del día; en el resto del litoral, viento de componente norte flojo a moderado; y, en el interior, viento flojo de dirección variable con predominio de la componente oeste.

