Estos son los resultados de los programas para la educación, el empleo y la sostenibilidad local de Aguas de Alicante

Aguas de Alicante ha desarrollado programas como Aqualogía, con más de 2.000 participantes en 22 colegios y visitas a sus instalaciones y al Museo de Aguas; ha impulsado la formación y la inclusión con tres becas Jóvenes Talentos en la Universidad de Alicante y el programa Aquae STEM, que fomenta vocaciones científicas, especialmente entre niñas; y ha reforzado la inserción laboral a través del Programa OLA, que en su tercera edición ha contado con 52 participantes y ha logrado un 50 % de inserción laboral.