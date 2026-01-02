INFORMACIÓNTV

Beto ve a su equipo capacitado para superar al Sabadell

El Hércules inicia el 2026 con un partido muy exigente. Se mide el sábado por la noche en el Rico Pérez al Sabadell, uno de los equipos revelación en la primera vuelta de la competición y rival directo en la pelea por el ascenso. El técnico sabe de las dificultades del encuentro pero apuesta por los los suyos, "estamos en buena dinámica y el objetivo es seguir sumando ante un rival que nos pondrá muchas dificultades". Beto está satisfecho de como han regresado los jugadores tras el parón navideño, ve al plantel tranquilo con el mercado de fichajes ya abierto, aunque subraya que la intención de la entidad es reforzarse en puestos claves a lo largo del mes de enero.