Lluvia y bajada de temperaturas en el primer fin de semana de 2026 en Alicante

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) anticipa un fin de semana marcado por la inestabilidad atmosférica en la provincia de Alicante, con cielos muy nubosos y precipitaciones generalizadas tanto el sábado 3 como el domingo 4 de enero. Durante la jornada del sábado, la nubosidad será muy abundante en todo el territorio provincial. En las comarcas del norte y el litoral, localidades como Dénia, Calp o Benidorm registrarán lluvias persistentes, en algunos momentos de intensidad moderada, con temperaturas máximas que se situarán entre los 16 y 17 grados. El ambiente será húmedo y desapacible, especialmente durante la primera mitad del día. En el interior y centro de la provincia, municipios como Alcoi, Xixona, Villena o Elda también se verán afectados por precipitaciones intermitentes y un descenso térmico más acusado. Las temperaturas mínimas oscilarán entre los 4 y 8 grados, dejando una sensación claramente invernal, sobre todo en zonas elevadas. De cara al domingo, la situación meteorológica se mantendrá sin grandes cambios. Continuarán los cielos cubiertos y las lluvias repartidas de forma irregular por buena parte de la provincia, aunque podrían alternarse con breves treguas. En el sur, áreas como Elx, Torrevieja u Orihuela también presentarán una jornada gris, con chubascos ocasionales y temperaturas máximas que no superarán los 15-16 grados, mientras que las mínimas se moverán entre los 9 y 11 grados.