Taller Creativo empieza el año con un centro de mesa para esperar a los Reyes Magos

Alicante se prepara para recibir a los Reyes Magos. Dos de las tres noches ya se han superado, la buena y la vieja se completó y la audiencia de InformaciónTV sorprendió con los elementos creados en Taller Creativo. Queda un tercer evento para superarse: la noche de los Reyes Magos. En nuestra mesa no puede faltar el roscón y el centro propuesto por Aurora Domenech, presentadora de Taller Creativo, el programa de diseño a partir de flores y elementos campestres que se emite todos los viernes en InformaciónTV. Esta vez, Domenech muestra cómo realizar un centro de mesa con decoración, flores y velas que iluminen la noche más mágica del año.