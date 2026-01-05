Elche activa un plan de emergencia para proteger a las personas sin hogar ante el frío intenso

El Ayuntamiento de Elche ha activado un dispositivo especial ante la bajada de temperaturas prevista para las madrugadas del 5 al 7 de enero, con el objetivo de proteger a las personas sin hogar. El Centro de Pernocta ampliará su capacidad y permanecerá abierto 24 horas, ofreciendo alojamiento, comida, duchas y otros servicios. Voluntarios de la Fundación Conciénciate, Cruz Roja, Cáritas y la Policía Local reforzarán la atención en la calle, repartiendo sacos de dormir, mantas y bebidas calientes, y ofreciendo traslado al centro.