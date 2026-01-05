La provincia de Alicante roza los 770.000 afiliados tras sumar más de 21.700 empleos en 2025

La provincia de Alicante ha cerrado 2025 con un récord histórico de afiliados a la Seguridad Social, alcanzando los 769.438 cotizantes, tras sumar 21.702 nuevos empleos durante el año. El crecimiento ha estado impulsado especialmente por la construcción y la hostelería, mientras que sectores como la educación y el comercio también han mostrado avances. A pesar de un descenso puntual en diciembre, el desempleo se ha reducido en 8.845 personas, dejando la cifra total de parados en 118.842, niveles que no se veían desde antes de la crisis de 2008, consolidando un año positivo para el mercado laboral alicantino.