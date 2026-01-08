La Guardia Civil desmantela un grupo organizado que vendía drogas y robaba en obras de construcción

La operación se inició tras varias denuncias por robos con fuerza en obras de construcción en las localidades de Villajoyosa y Finestrat. Los investigadores lograron identificar a seis personas, cinco hombres y una mujer, de entre 38 y 43 años, que actuaban de forma coordinada para sustraer y ocultar herramientas, electrodomésticos y material de obra. Durante los registros, se recuperó material valorado en más de 30 mil euros. Los seis detenidos han sido puestos a disposición judicial. Dos de ellos han ingresado en prisión preventiva y el resto ha quedado en libertad con medidas cautelares.