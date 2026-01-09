INFORMACIÓNTV

Beto asegura que su equipo será "valiente" en Murcia

Beto Company, entrenador del Hércules CF, no dudó en afirmar que “seremos valientes en Murcia e iremos a por el partido. Queremos tener el balón y demostrar nuestra personalidad con el impresionante apoyo de nuestra afición”. El técnico resaltó que no descubre nada porque esa será su apuesta en todas las jornadas. Resaltó la respuesta de la afición y definió el partido como “un encuentro del fútbol profesional, en un gran escenario y que cuento las horas para vivirlo”. Eso sí, al margen de la motivación ambiental cree que “solo hay tres puntos en juego y a nivel clasificación no será decisivo el resultado final”. Mehdi Puch y Roger Colomina serán las novedades en la convocatoria, de la que se cae Nacho Monsalve por sanción. Más información