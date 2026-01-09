INFORMACIÓNTV

Rubén Perelló, entrenador HLA Alicante : "Estamos ganando el derecho a ser respetados por cómo afrontamos cada partido"

2026 arranca para HLA Alicante de forma muy intensa. Después de la derrota la semana pasada en Menorca, el conjunto lucentino recibe este domingo en el Ferrándiz a uno de los líderes de Primera FEB como es Leyma Coruña. Todo ello después de fugaz salida de Jordan Walker y la llegada de Polanco. David Olcina entrevista a Rubén Perelló, entrenador de HLA Alicante, antes del vital duelo ante el conjunto gallego para analizar el arranque de año y los retos de un equipo que ilusiona a toda la ciudad.