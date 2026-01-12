INFORMACIÓNTV

Iberdrola celebra sus 125 años en 2026 con un amplio programa de actividades

Iberdrola ha presentado hoy un extenso programa para celebrar sus 125 años con el conjunto de la sociedad. Bajo el lema 125 años luz, que evoca la transformación de la compañía a lo largo de su historia y también sus magníficas perspectivas de futuro, la empresa desplegará por toda España una intensa actividad estos doce meses, que incluye exposiciones de tecnología y arte, festivales de música, eventos sociales e iluminaciones de edificios singulares para celebrar con sus empleados, clientes, accionistas y el público en general una trayectoria marcada por el compromiso con las personas y su contribución al desarrollo y el progreso a través de la electrificación.