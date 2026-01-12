INFORMACIÓNTV

El Museo de Aguas de Alicante presenta su agenda cultural para el 2026

El Museo de Aguas de Alicante refuerza su apuesta cultural este año con una programación que combina exposiciones, música, arte, ciencia y espacios de diálogo, y que busca consolidarlo como un lugar de reflexión y encuentro ciudadano. Desde su apertura, el museo ha recibido más de 300.000 visitantes y acaba de lograr un importante reconocimiento al incorporarse a la Asociación de Museos de Ciencia y Técnica de España, convirtiéndose en el primer museo de la ciudad de Alicante en formar parte de esta red. Con 24 actividades programadas y un presupuesto ajustado, el museo amplía además sus canales de difusión y reúne a artistas, creadores y entidades locales en una propuesta que pone en valor el agua, el patrimonio y la cultura.