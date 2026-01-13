INFORMACIÓNTV

Aqualia pone en valor la conciencia y responsabilidad de la sociedad con el uso del agua

La empresa de gestión del ciclo integral del agua Aqualia ha puesto en valor el alto grado de concienciación de la sociedad española en el uso responsable del agua, destacando especialmente el compromiso de la ciudadanía alicantina. Según la compañía, los hábitos de consumo reflejan una mayor sensibilidad hacia la sostenibilidad y la necesidad de preservar un recurso esencial, clave en un territorio marcado por la escasez hídrica. Hablamos con Miguel Ángel Benito, director de Aqualia en Comunidad Valenciana y Baleares.