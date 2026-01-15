INFORMACIÓNTV

El Hércules buscará el primer triunfo del año ante el filial del Sevilla

Beto Company salió satisfecho del trabajo de su equipo en Murcia, sin embargo en el inicio del 2026 suma un punto de seis posibles y necesita estrenar ya el casillero de victorias. El sábado a las 14:00 horas el conjunto blanquiazul recibe al filial del Sevilla en el Rico Pérez. Los andaluces están en la zona de descenso, pero derrotaron al Hércules en la primera vuelta, aún con Rubén Torrecilla en el banquillo. Beto no quiere confianzas, aunque espera que los tres puntos se queden en el Rico Pérez. "La categoría no perdona nunca y las trampas aparecen cada diez segundos. Los partidos ante los filiales son curiosos porque todos tienen jugadores que seguro acabarán entrando en el fútbol profesional".