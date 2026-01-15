INFORMACIÓNTV

El Teatro Principal presenta su programación para la temporada febrero-junio

El Teatro Principal ha presentado su programación de febrero a junio con un total de 66 espectáculos y una propuesta variada que incluye teatro, musicales, danza, zarzuela y actividades para público infantil y juvenil. La temporada apuesta por grandes producciones, talento local, nacional e internacional y consolida al teatro como uno de los principales motores culturales de la ciudad, tras cerrar 2024 con más de 108.000 espectadores. Más información