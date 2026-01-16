INFORMACIÓNTV

Aprende a hacer tus propias velas aromatizadas en Taller Creativo

Nuevo episodio de Taller Creativo, el programa que estimula la imaginación y combina naturaleza con manualidades ideales para hacer en familia y compartir un rato de diversión y estimulación de la creatividad con los más pequeños en Información TV. La experta en diseño floral y directora de este espacio, Aurora Domenech invita en este capítulo a Brenda Acosta, fundadora de Medusa Selfcare. Juntas, enseñan a la audiencia cómo realizar velas compuestas de soja aromática utilizando tan solo un producto junto a un vaso o tarro apto para velas y un cazo de cocina.