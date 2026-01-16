INFORMACIÓNTV

El tiempo en Alicante para este fin de semana: sábado lluvioso con descenso de las máximas

Este fin de semana empezará con un sábado muy nuboso y chubascos en la Marina Alta. Temperaturas mínimas sin cambios y máximas en descenso. Viento flojo de componente oeste, con un intervalo del noreste en el litoral durante la tarde. En cuanto al domingo, se esperan precipitaciones, menos probables en el interior de la mitad sur. Cota de nieve en torno a 1400m. . Viento flojo de dirección variable, tendiendo a componente norte por la tarde.