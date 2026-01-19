INFORMACIÓNTV

El servicio de asistencia personal de ANDA, un apoyo clave todavía poco conocido.

Javier Gómez, director de la Asociación ANDA, y Lilibeth Obregón, terapeuta ocupacional y coordinadora del servicio de asistencia personal, han visitado la sección "La Entrevista" de Información TV para dar a conocer la labor que desarrolla la entidad, centrada en el acompañamiento y la mejora de la calidad de vida de las personas que necesitan apoyo. Durante la entrevista, han abordado el primer aniversario del servicio de asistencia personal en el centro, incluido en el catálogo de la Ley de Dependencia, así como la campaña de calendarios solidarios.