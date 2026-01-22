INFORMACIÓNTV

Andy Escudero regresa al Hércules para "conseguir el objetivo"

Se trata de uno de los fichajes estrellas del mercado invernal. Procedente del Ceuta, Andy Escudero regresa a su casa para "entre todos conseguir el objetivo". El secretario técnico, Paco Peña, se mostró muy satisfecho por cerrar la operación y desveló que "su padre Paquito me firmó a mí para el Hércules y ahora firmó yo a Andy". El futbolista conoce a la perfección la categoría, rechazó otras ofertas para venir a Alicante y cree que "aún queda tiempo para conseguir las metas. Lo importante es llegar bien posicionado y con opciones a las últimas jornadas".