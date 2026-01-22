Secciones

Andy Escudero regresa al Hércules para "conseguir el objetivo"

Andy Escudero regresa al Hércules para "conseguir el objetivo"

Se trata de uno de los fichajes estrellas del mercado invernal. Procedente del Ceuta, Andy Escudero regresa a su casa para "entre todos conseguir el objetivo". El secretario técnico, Paco Peña, se mostró muy satisfecho por cerrar la operación y desveló que "su padre Paquito me firmó a mí para el Hércules y ahora firmó yo a Andy". El futbolista conoce a la perfección la categoría, rechazó otras ofertas para venir a Alicante y cree que "aún queda tiempo para conseguir las metas. Lo importante es llegar bien posicionado y con opciones a las últimas jornadas".

