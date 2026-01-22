INFORMACIÓNTV

El Campello apuesta en FITUR por un turismo sostenible y de calidad durante todo el año

El Campello ha aprovechado su presencia en FITUR para mostrar un modelo turístico centrado en la calidad, la sostenibilidad y la desestacionalización. El municipio amplía su oferta más allá del sol y playa con propuestas culturales, deportivas y gastronómicas, y sitúa este año en el centro de su programación la figura de Rafael Altamira, con exposiciones y actos conmemorativos que refuerzan su compromiso con el patrimonio y la proyección cultural del municipio.