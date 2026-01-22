INFORMACIÓNTV

Elda presenta en Fitur su apuesta por el turismo activo y la gastronomía

Elda ha participado en la jornada inaugural de Fitur, una de las ferias turísticas más importantes del mundo, para dar a conocer sus principales propuestas turísticas centradas en el turismo activo y la gastronomía. El alcalde, Rubén Alfaro, junto a la concejala de Turismo, Rosa Vidal, han presentado la ampliación de las Vías Ferratas del Monte Bolón, que incorporan nuevas instalaciones como la tirolina “Tía Gervasia”, pensada para el turismo familiar.