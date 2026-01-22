INFORMACIÓNTV

Hosbec reclama mejoras en el aeropuerto de Alicante ante el crecimiento del turismo internacional

El presidente de Hosbec, Fede Fuster, ha señalado en FITUR el buen momento del turismo internacional, con un aumento de asientos programados en las aerolineas y previsiones de crecimiento, aunque ha advertido del freno del mercado británico por el aumento de impuestos en el Reino Unido. Frente a ello, ha destacado el impulso de mercados como Argelia, Italia y Polonia, y ha subrayado la necesidad de ser más competitivos en el turismo nacional, cuyo gasto se encuentra al límite, además de insistir en que la futura segunda pista del aeropuerto de Alicante será necesaria a corto plazo. Más información