INFORMACIÓNTV

José Antonio Olmo: “La atención médica veterinaria es fundamental, a la más mínima duda hay que acudir”

El veterinario clínico y colaborador del Colegio de Veterinarios de Alicante, José Antonio Olmo, participa en este espacio de "La Entrevista" para abordar la importancia de la prevención en la salud de perros y gatos, destacando la necesidad de adaptar vacunas, desparasitación y revisiones clínicas a cada animal según su edad, entorno y estilo de vida. Además, alerta sobre las enfermedades respiratorias más frecuentes en invierno y ofrece formas para identificar señales de alarma, animando a las familias a aprovechar los primeros meses del año para realizar una revisión preventiva personalizada, recordando que la prevención sigue siendo la mejor medicina para nuestras mascotas.