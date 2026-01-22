INFORMACIÓNTV

Villena refuerza en Fitur su proyección turística con patrimonio, cultura y grandes eventos

Villena participa estos días en la Feria Internacional de Turismo (FITUR), en Madrid, para reforzar su proyección turística durante 2026 a través de su patrimonio histórico, cultural y de eventos. La delegación municipal, encabezada por el alcalde, Fulgencio Cerdán, y la concejala de Turismo, Paula García, centra su presencia en encuentros de carácter técnico con organismos públicos y clubes de destino, en señal de respeto por los días de luto oficial decretados por el Gobierno central.