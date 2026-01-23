INFORMACIÓNTV

Alicante se proyecta al mundo en FITUR con The Ocean Race y su nueva estrategia turística

Alicante ha aprovechado su presencia en FITUR para reforzar su posicionamiento como destino turístico internacional, con The Ocean Race como uno de sus grandes escaparates de proyección mundial. La ciudad ha presentado su nueva hoja de ruta turística para el periodo 2026-2030, centrada en un modelo que apuesta por la calidad, la desestacionalización y la sostenibilidad, sin perder de vista el impacto económico del sector, que ya supone cerca del 20% del PIB local. Eventos deportivos de primer nivel, el impulso del turismo gastronómico y el crecimiento del tráfico de cruceros consolidan a Alicante como un destino cultural, deportivo y gastronómico de referencia.