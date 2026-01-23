INFORMACIÓNTV

Coca-Cola reivindica el valor social de la “tienda de la esquina” en Alicante

Ramón Alonso, responsable de Comunicación, Relaciones Institucionales y Sostenibilidad de Coca-Cola Europacific Partners, analiza en la sección de "La Entrevista" el valor de la “tienda de la esquina” como elemento clave del comercio de proximidad y de la vida en los barrios de la provincia de Alicante. La compañía destaca el papel estratégico de las tiendas de conveniencia, los hábitos de consumo de los alicantinos y la importancia de estos establecimientos como espacios de cercanía y cohesión social. Además, aborda su colaboración con los pequeños comerciantes para adaptarse a los nuevos perfiles de clientes y afrontar los retos de un entorno cada vez más digital, reforzando su compromiso con el comercio local.