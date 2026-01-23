INFORMACIÓNTV

Así será el tiempo durante este fin de semana en la provincia de Alicante

Para este fin de semana, el sábado nos recibe con intervalos nubosos con probabilidad de precipitaciones en el interior y sin descartar en el litoral de manera aislada remitiendo por la tarde. Cota de nieve en torno a los 500-700 m. Temperaturas en descenso generalizado, produciéndose las mínimas al final del día. Viento moderado del oeste, con intervalos de fuerte y rachas muy fuertes en zonas altas o expuestas del interior.