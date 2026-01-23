INFORMACIÓNTV

Torrevieja ofrece en Fitur diversidad y presenta una inversión alta en infraestructuras

Torrevieja presenta en FITUR su proyecto de transformación de la fachada marítima y una gran serie de eventos. La ciudad apuesta por una inversión en marcha por valor de más de 150 millones de euros. Con la diversidad de las diferentes áreas que hacen de Torrevieja un destino muy especial. El Ayuntamiento de Torrevieja continúa avanzando en su estrategia de fortalecimiento del sector turístico y de diversificación de la oferta alojativa del municipio. En este contexto, el alcalde de Torrevieja, Eduardo Dolón, ha mantenido durante la celebración de la Feria Internacional de Turismo de Madrid (FITUR) diversas reuniones de trabajo con empresas referentes del sector hotelero, con el objetivo de promover nuevos proyectos que permitan ampliar y modernizar la capacidad hotelera de la ciudad.