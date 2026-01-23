INFORMACIÓNTV

Xixona en Fitur se convierte en el lugar más dulce para todo el año

Xixona refuerza en FITUR su estrategia para consolidarse como el destino turístico del año. La nueva estrategia del Ayuntamiento pone el foco en los activos que definen a Xixona como el lugar más dulce del año, más allá de la campaña navideña. La alcaldesa, Isabel López, y la concejala de Tiurismo, María Núñez, han visitado la Feria Internacional de Turismo (FITUR), donde han mantenido distintos encuentros y reuniones profesionales con operadores, empresas y agentes del sector con el objetivo de avanzar en la estrategia turística que el Ayuntamiento está desarrollando.