Alerta naranja por fuertes vientos este miércoles en la provincia

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) anticipa una jornada marcada por la inestabilidad débil en la provincia de Alicante este miércoles 28 de enero, con cielos muy nubosos, intervalos de lluvia y temperaturas suaves para la época. A lo largo del día, la nubosidad será abundante en buena parte del territorio, con alternancia de cielos cubiertos y breves claros. En las comarcas del norte y el litoral, localidades como Dénia, Calp o Benidorm registrarán chubascos ocasionales, generalmente débiles y dispersos. Una jornada en la que se esperan fuertes rachas de viento. Más información