Amparo Navarro asume la presidencia de la Conferencia de Rectores de las Universidades Públicas Valencianas

La Universidad de Alicante ha acogido el traspaso de la presidencia de la Conferencia de Rectores de las Universidades Públicas Valencianas, que asume la rectora de la UA, Amparo Navarro, en sustitución de Eva Alcón. En el acto, la consellera María del Carmen Ortiz ha destacado la cooperación entre las cinco universidades públicas y se han repasado los principales avances de 2025, como el Plan de Financiación, el programa María Goyri y el refuerzo del sistema investigador. De cara a 2026, Navarro ha anunciado nuevas iniciativas legislativas y ha subrayado su compromiso con el estudiantado, especialmente en materia de transporte.