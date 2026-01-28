INFORMACIÓNTV

La Guardia Civil desmantela una banda especializada en “vuelcos” de droga y secuestros exprés

Siete personas han sido detenidas y otras dos investigadas tras la desarticulación de una peligrosa organización criminal que operaba por Toledo, Madrid y Alicante. La banda utilizaba vehículos de alta gama, chalecos falsos y extrema violencia para cometer robos de droga y secuestros exprés. Durante los registros se incautaron armas, munición, drogas y vehículos, poniendo fin a los actos delictivos de este grupo con numerosos antecedentes penales.