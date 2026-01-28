El Teatro Principal se llena de música y baile con los éxitos de ABBA

La nueva versión de este musical trae a Alicante 27 intérpretes, escenografía renovada, vestuario espectacular y coreografías originales que harán vibrar al público. La historia sigue a Donna, una madre independiente, y a su hija Sophie, que intenta descubrir quién es su verdadero padre entre tres posibles candidatos, provocando situaciones divertidas y emotivas. Tras el éxito de tres temporadas en Madrid, con más de 800.000 espectadores, el musical inicia su gira española en el Teatro Principal, prometiendo diversión para toda la familia con canciones icónicas como “Dancing Queen”, “Voulez-Vous” o “S.O.S".