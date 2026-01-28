Secciones

Trabajadores de los centros sociales de la provincia de Alicante denuncian impagos de más de tres meses

130 personas que trabajan en centros de discapacidad, mayores y menores gestionados con la Generalitat Valenciana repartidos entre Alicante, Torrevieja, Alcoy, Dénia o Villena (CAMP Santa Faz, Peña Rubia, Torrevieja, Juan XXIII, La Florida, Pintor Sala, Mariola, Alacant y Les Rotes) denuncian impagos de las nóminas. Una situación que ha llevado a algunos trabajadores a situaciones extremas como tener que pedir préstamos o donar óvulos para poder seguir con el alquiler y la manutención de su familia.

