INFORMACIÓNTV

BIOPARC Valencia celebra su 18º aniversario reconocido internacionalmente como modelo de ocio “con causa”

El parque de conservación de animales Bioparc Valencia conmemora sus 18º años siendo referente en la protección de la biodiversidad, con nacimientos de especies en grave peligro de extinción, y como plataforma de concienciación de la sociedad, acercando la belleza de la naturaleza salvaje. La doble promoción “con causa” ofrece la entrada online a 23€+1€ y el Pase Anual B! a 53€+1€. Cada +1€ se destinará a través de la Fundación BIOPARC a la recuperación del murciélago, la especie más valenciana.