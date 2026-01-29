Secciones

El campo alicantino toma Alicante contra el acuerdo UE-Mercosur

Agricultores y ganaderos de toda la provincia han protagonizado esta mañana una tractorada histórica en el centro de Alicante, convocada por ASAJA, para mostrar su rechazo al acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur. El sector denuncia que la entrada de productos procedentes de terceros países, con menores exigencias sanitarias y medioambientales, pone en riesgo la viabilidad del campo europeo, hunde los precios en origen y amenaza tanto la agricultura y la ganadería como la salud de los consumidores.

