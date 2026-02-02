INFORMACIÓNTV

El Campello acoge una exposición sobre Rafael Altamira con IA

La inteligencia artificial es protagonista en la exposición "Rafael Altamira: un alicantino universal". Gracias a las nuevas tecnologías, El Campello ha conseguido revivir al intelectual alicantino en una suerte de vídeo que da movimiento y voz a su imagen, con el que recibe a los invitados y agradece la repatriación de su cuerpo para descansar como siempre había querido, en su "terreta" y cerquita del mar. La muestra permanecerá en la Sala de Exposiciones de la Casa de Cultura de El Campello hasta el próximo 22 de febrero.