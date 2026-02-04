INFORMACIÓNTV

Toril llega al Hércules para aportar goles y trabajo

Alberto Toril se ha convertido en el cuarto refuerzo invernal del Hércules. El delantero procedente del fútbol de Costa Rica ya logró el ascenso con el Córdoba. Se define como un "jugador de equipo, vengo para aportar trabajo al grupo y espero marcar goles importantes". Por su experiencia ve mimbres en su nuevo club para lograr el objetivo. "Todo está muy igualado y hay buena plantilla para pelear por el reto que nos hemos marcado al final de la temporada". El técnico Beto Company aseguró que con la llegada de Toril, "el Hércules cierra con excelente el mercado invernal de fichajes". Más información