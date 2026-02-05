INFORMACIÓNTV

Amparo Navarro: "A la dificultad para el acceso a la vivienda estudiantil hay que sumarle la necesidad de mejora del transporte público"

La rectora de la Universidad de Alicante, Amparo Navarro, ha tomado posesión como presidenta de la Conferencia de Rectoras y Rectores de las Universidades Públicas Valencianas. Un puesto desde el que realiza una serie de reivindicaciones que ha compartido en "La Entrevista" de InformaciónTV. La rectora solicita a la Generalitat Valenciana, entre otras, mejoras en el transporte público y facilidad en el acceso a la vivienda universitaria.