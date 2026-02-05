INFORMACIÓNTV

Paco Peña destaca que han llegado al club las primeras opciones

Paco Peña, Secretario Técnico del Hércules CF, al igual que el técnico Beto Company, se mostró "muy satisfecho" de los refuerzos que han llegado al club en el mercado invernal. "Sobre todo estamos contentos porque son, con algún matiz, las primeras opciones que valoramos". Se muestra prudente con el futuro deportivo porque prefiere centrarse a corto plazo, "pero claro que veo al equipo con opciones de entrar en los cinco primeros puestos". Sobre las salidas aclaró que les hubiese gustado que Slavy se fuese cedido, "pero fue el jugador que el que insistió en que quería rescindir su contrato", matizó. Más información