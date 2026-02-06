Secciones

Alicante viaja al pasado con la exposición “Alicante cerca del Mar” en los Pozos de Garrigós

Viajar al pasado y descubrir cómo era la Alicante de principios del siglo XX es posible gracias a “Alicante cerca del Mar”, la nueva exposición que acogen los Pozos de Garrigós, situados en las faldas del monte Benacantil. La muestra estará disponible durante todo el mes de febrero y propone una experiencia inmersiva a través de una cuidada selección de fotografías históricas.Las imágenes, protagonizadas por las ubicaciones más representativas de la ciudad, tienen como hilo conductor el agua: antiguos balnearios, fuentes, lavaderos y espacios emblemáticos que marcaron la vida cotidiana de la Alicante de antaño. Además, algunas de estas fotografías cobran vida gracias a la aplicación de inteligencia artificial, permitiendo al visitante disfrutar de escenas históricas en movimiento.

