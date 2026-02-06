INFORMACIÓNTV

María López: "Vamos a exponer los ganadores de Miradas de los últimos años en La Lonja"

El sábado 7 de febrero, la Fundación Jorge Alió celebra la entrega de premios del certamen Miradas Infantil, que premia los trabajos artísticos de niños y adolescentes de 6 a 16 años en diferentes categorías. Según explica María López, presidenta de la Fundación Jorge Alió, la exposición podrá visitarse el primer mes en el Palacio de Congresos de Alicante, sede del Colegio de Médicos de Alicante (COMA), y después, se trasladará a los ganadores a una muestra especial por el 30 aniversario de la fundación, que expondrá a todos los ganadores de los certámenes de Miradas en La Lonja.