Más de un 60 % de los pisos turísticos de la Comunidad Valenciana están en Alicante

La provincia de Alicante es la segunda de España con más vivienda turística registrada. Pese al marcado descenso del 28 % en apenas un año, la Costa Blanca continúa en los puestos más altos del ranking, según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE). La cifra de 29.697 pisos turísticos supone el 61,3 % de la Comunidad Valenciana y en torno a un 9 % sobre el total de España. Alicante solo está por detrás de Málaga y supera en números totales a grandes provincias como Madrid, Barcelona y Valencia y a regiones turísticas como Las Palmas, tercera con más alojamiento de este tipo.