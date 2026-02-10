INFORMACIÓNTV

El Ayuntamiento de Alicante investiga a nuevos empleados por posibles irregularidades en viviendas protegidas de Les Naus

El Ayuntamiento de Alicante investiga a nuevos empleados públicos por posibles irregularidades en la adjudicación de viviendas protegidas en el residencial Les Naus, tras detectarse coincidencias de nombres con la plantilla municipal. El Consell asume ahora el control de la investigación mientras la oposición exige activar una comisión y pide la dimisión del alcalde, Luis Barcala. La polémica sigue creciendo a año y medio de las elecciones. Más información