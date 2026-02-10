INFORMACIÓNTV

La Caja de las Letras guarda el legado de Rafael Altamira

La Caja de las Letras ha guardado bajo custodia en su cámara acorazada el legado de Rafael Altamira. En un acto con presencia del Instituto Cervantes, el Ayuntamiento de El Campello, la Diputación y la familia del intelectual alicantino, se ha guardado un retrato, libros y cartas de Altamira como patrimonio del idioma español. Su legado se ha traspasado a la eternidad en un emotivo acto en el que se ha puesto en valor la pasión cervantina de Altamira y su capacidad para construir sociedad a través de la paz y la cultura. Más información